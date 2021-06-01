О Посольстве

 

Адрес: 03049 г. Киев, Воздухофлотский проспект, 27

Тел.: +38 044 248 05 06; факс: +38 044 246 34 69

Электронная почта: embukraine@mid.ru

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